Sei in cerca di un headset per il gaming? Le Razer Kraken Kitty sono in offerta su Amazon a soli 109,99€. Il ribasso del 35% corrisponde a uno sconto effettivo di 60,00€ che rende queste wearable più convenienti. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Razer Kraken Kitty: le specifiche tecniche di queste cuffie

Con un design reso unico dalle orecchiette da gatto poste sull’archetto di sostegno, le Razer Kraken Kitty sono le cuffie da gaming definitive se si è amanti del rosa.

Progettate per risultare confortevoli anche dopo ore di utilizzo, queste wearable sono abbinate a dei padiglioni auricolare realizzati in morbido tessuto e riempiti di un gel refrigerante. Così facendo l’orecchio non si surriscalderà creando fastidiose problematiche.

Grazie all’aggiunta del THX Spatial Audio, l’esperienza sonora è resa unica. L’audio surround 7.1, infatti, permette di ascoltare tutto ciò che si ha in riproduzione giovando di una qualità elevatissima. Indossare queste cuffie sarà come trovarsi fisicamente in una scena di un film o nel mezzo di un gioco.

Da non sottovalutare, poi, la presenza di un microfono con cancellazione attiva del rumore. Attraverso questa tecnologia è possibile comunicare con i propri contatti in modo nitido e chiaro.

Degna di nota è l’illuminazione RGB che è presente sia all’interno delle orecchie che nella struttura che laterale. I 16,8 milioni di colori permettono la più avanzata della personalizzazione, la quale può essere disattivata a favore di un’illuminazione reattiva allo streaming.

Puoi acquistare le Razer Kraken Kitty a soli 109,99€ su Amazon nella loro colorazione rosa confetto. Ordina queste cuffie oggi e ricevile entro 48 ore se sei abbonato a Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto. Le wearable, infine, sono acquistabili anche a rate per mezzo del programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable