Razer Kishi: sconto assurdo di oltre il metà prezzo

Il Razer Kishi è un controller di gioco per smartphone progettato per offrire un’esperienza di gioco simile a quella delle console, consentendo di godere dei giochi mobile in modo più intuitivo e preciso. E se hai sempre desiderato avere una soluzione di gioco portatile di alta qualità, ora è il momento perfetto per fare un acquisto, poiché il Razer Kishi è disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 56%. Questo significa che lo puoi acquistare ad un prezzo super competitivo di soli 39,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Razer Kishi: non puoi assolutamente perdere questa occasione

Il Razer Kishi è dotato di stick analogico clic, pulsanti e paraurti, che offrono un controllo preciso e fluido sui giochi. Inoltre, il design flessibile del Kishi lo rende adatto alla maggior parte dei dispositivi Android, e gli inserti in gomma possono essere facilmente sostituiti per adattarsi ai dispositivi particolarmente grandi come il Razer Phone o il Razer Phone 2.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Razer Kishi è che non ha latenza, a differenza dei controller wireless Bluetooth. Grazie alla connessione diretta alla porta di ricarica del dispositivo, tutti i pulsanti rispondono immediatamente, offrendo un’esperienza di gioco fluida e senza ritardi.

Il Razer Kishi supporta il gioco in cloud, il che significa che i titoli AAA possono essere riprodotti su qualsiasi schermo. Collegando il controller direttamente al dispositivo, è possibile godere di un’esperienza di gioco senza compromessi ovunque e in qualsiasi momento. Se la batteria del dispositivo si esaurisce durante il gioco, il Razer Kishi può essere semplicemente collegato a un cavo di ricarica per ricaricarlo, grazie alla connessione di ricarica USB-C. Il controller supporta dispositivi Android con dimensioni comprese tra 145,3 – 163,7 mm x 68,2 – 78,1 mm x 7,0 – 8,8 mm.

In sintesi, il Razer Kishi è un controller di gioco portatile di alta qualità che offre un’esperienza di gioco precisa e fluida sui dispositivi Android. Con il 56% di sconto pazzesco su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistare il Kishi e godere dei tuoi giochi preferiti ovunque ti trovi ad un prezzo super conveniente di soli 39,99 euro.

