Ecco i nuovi auricolari TWS Hammerhead di Razer con illuminazione RGB e cancellazione attiva del rumore ANC: sono appena stati presentati e hanno un costo di 130 dollari.

Razer Hammerhead: cosa sappiamo?

Razer ha continuato a spostare più in alto l'asticella nello sviluppo di auricolari True Wireless Stereo. Il suo modello del 2019 ha presentato in anteprima la modalità Bluetooth a bassa latenza per i giochi da mobile e si apprende che l'azienda ora stia continuando a sviluppare funzionalità più impressionanti con l'ultimo prodotto appena lanciato.

Gli ultimi auricolari Hammerhead TWS offrono una funzionalità di cancellazione attiva del rumore sufficientemente decente. L'azienda afferma che il dispositivo è in grado di schermare anche il rumore di un aereo sopra la testa e molti altri suoni che potrebbero influenzare l'esperienza di ascolto.

Utilizzando l'app audio Razer, l'utente può personalizzare il colore e la luminosità dei Chroma RGB.

Il dispositivo supporta la versione Bluetooth 5.2 e ha una durata della batteria di 6,5 ore con una carica completa e un uso normale. La durata della batteria è ridotta a 4 ore quando sia l'ANC che il modulo RGB sono abilitati.

L'autonomia è ulteriormente estesa quando il prodotto è collegato alla custodia di ricarica e può offrire fino a 32 ore di intrattenimento e riproduzione. In termini di funzionalità, i nuovi auricolari Hammerhead TWS hanno battuto significativamente il modello precedente, con una differenza di 19 ore in più di ascolto con il nuovo modello.

I nuovi auricolari Razer Hammerhead TWS con illuminazione RGB sono disponibili tramite il sito Web Razer al costo di 130 dollari. Prevediamo che il dispositivo sarà successivamente disponibile in più punti vendita online e persino negli store offline. Razer non ha indicato la disponibilità globale e le località di spedizione per il dispositivo, ergo non sappiamo se e quando arriverà da noi.

