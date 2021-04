Hai voglia di acquistare un paio di true wireless? Le cuffie Razer Hammerhead sono in offerta su Amazon a soli 85,88€. Il ribasso del 28% corrisponde a uno sconto effettivo di 42,02€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono gratuite su tutto il territorio italiano.

Razer Hammerhead: piccole e potenti

Le Razer Hammerhead sono le cuffie che a primo impatto potrebbero non stupire, ma che con un secondo sguardo catturano l’occhio. Il loro design le rende non solo accattivanti ma universali grazie alla colorazione nera.

Studiate appositamente per essere ergonomiche e comode nell’utilizzo, le wearable sono di tipologia In Ear e si adattano al padiglione auricolare grazie a delle punte in silicone di varie misure.

Grazie agli altoparlanti integrati al loro interno, suonano in maniera equilibrata e di alta qualità. La calibrazione personalizzabile le rende uniche e adatte a ogni esigenza. Attraverso i comandi touch e la compatibilità con gli assistenti vocali possono essere gestite in modo semplice e funzionale.

Degna di nota è la bassa latenza che le connota e che si assesta attorno ai 60 ms per prestazioni eccezionali. Il Bluetooth 5.0, infatti, rende le connessioni stabili e prive di problemi per un’esperienza degna di sé.

Per quanto riguarda la batteria, le wearable vantano un’autonomia complessiva di 15 ore grazie alla custodia di ricarica.

Sono inoltre impermeabili e utilizzabili durante la pratica di sport e sono utilizzabili sia in versione mono che stereo.

Puoi acquistare le cuffie true wireless Razer Hammerhead su Amazon a soli 85,88€ nella colorazione nera. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime e per chi effettua il primo acquisto su Amazon. Purtroppo non è disponibile il servizio di consegna rapida, ma non impiegano più di una settimana per essere consegnate.

