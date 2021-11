Razer Hammerhead Earbuds: le cuffie Bluetooth che non ti aspetti

A oggi, sul mercato, sono presenti centinaia di auricolari Bluetooth, ognuno dei quali con caratteristiche e prestazioni diverse. Se è pur vero che la qualità si paga, nel caso dei nuovi Razer Hammerhead non si può dire la stessa cosa in quanto si tratta di auricolari dalle prestazioni Premium a un prezzo davvero piccolo. A oggi, infatti, sono disponibili su Amazon a soli 59,99 euro con uno super sconto del 50%. Cosa stai aspettando?

Razer Hammerhead: mai visti auricolari Bluetooth cosi pazzeschi

Queste wearable che ti sto presentando hanno dalla loro parte proprio il marchio. Da anni, ormai, Razer rappresenta un’azienda leader nel settore delle periferiche per PC e, in particolare, delle cuffie da Gaming e non. Le Razer Hammerhead True Wireless Earbud sono dunque un vero e proprio gioiellino per gli amanti della comodità e del buon suono. Quest’ultime offrono una valanga di caratteristiche davvero interessanti come:

Connessione a latenza ultra bassa , cosi da offrire un suono immersivo, ben sincronizzato e senza alcun segno di disturbo.

, cosi da offrire un suono immersivo, ben sincronizzato e senza alcun segno di disturbo. Design impermeabile che ci permette di utilizzare questi auricolari Bluetooth anche nel corso dei nostri allenamenti

che ci permette di utilizzare questi auricolari Bluetooth anche nel corso dei nostri allenamenti Comandi touch compatibili con tutti i più comuni assistenti vocali attualmente disponibili sul mercato.

compatibili con tutti i più comuni assistenti vocali attualmente disponibili sul mercato. Driver da 13 mm con calibrazione personalizzata i quali offrono un suono chiaro e ben bilanciato con bassi estensi.

Sono proprio questi ultimi il pezzo forte di queste cuffie. I driver dinamici da 13 mm montati sulle Razer Hammerhead sono infatti ottimizzati per offrirti un’esperienza di ascolto di grande qualità, in quanto producono alti brillanti e medie frequenze con bassi profondi ed estremamente soddisfacenti.

Approfitta subito della super offerta di Amazon e acquista le tue nuove Razer Hammerhead al piccolo prezzo di soli 59.99 euro. Così facendo usufruirai di un super sconto del 50% pari a ben -60 euro. Inoltre, grazie alle spedizioni Prime, le ricevi direttamente a casa tua in men che non si dica.