Razer Edge + Razer Opus a 102€ in MENO fino a esaurimento scorte

Prima che tutto finisca voglio subito dirti che questa offerta durerà poco per cui sii rapido e concludi l’acquisto nel più breve tempo possibile. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Razer Edge + Razer Opus a soli 499,99 euro, invece che 601,99 euro.

Non stropicciarti gli occhi perché non è un sogno te lo assicuro. È tutto vero. Oggi puoi avvalerti di uno sconto che ti permette di risparmiare 102 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Razer Edge: giochi dove vuoi e le cuffie sono in regalo

Con questa promozione in pratica pagherai solo la consolle di gioco e le cuffie sono in regalo. È davvero un’offerta pazzesca. Puoi giocare ai titoli preferiti tripla A dove ti pare. In viaggio o in vacanza non perdi un secondo.

Ha un display touchscreen da 6,8 pollici e un refresh rate a 144 Hz per immagini fluide e reali. E con l’app Razer Nexus integrata potrai sbizzarrirti e scaricare tutti i giochi che ami. Inoltre le cuffie Razer Opus ti garantiranno un’esperienza ancora più coinvolgente. Hanno la certificazione THX e sono dotate di cancellazione attiva del rumore e tecnologia Bluetooth 5.0 per una connessione veloce e senza latenza.

Fai presto perché come ti dicevo l’offerta è limitata sia in termini di tempo che di scorte disponibili. La vorranno in tanti per cui devi arrivare prima. Dunque fiondati su Amazon e acquista la tua Razer Edge con Razer Opus a soli 499,99 euro, invece che 601,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.