Razer Atheris: mouse wireless preciso ed ergonomico a prezzo dimezzato

Se passi molto tempo davanti al computer per lavoro o per giocare ai tuoi titoli preferiti, allora non perdere questa straordinaria opportunità che ti sto per segnalare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mouse wireless Razer Atheris a soli 29,79 euro, invece che 59,99 euro.

Dunque in questo momento hai la possibilità di avvalerti di uno sconto del 50% con cui puoi risparmiare un bel po’. Questo prezzo si avvicina moltissimo al minimo storico per cui se non vuoi rimanere a bocca asciutta devi essere rapido. Anche perché questo mouse è veramente di ottima qualità.

Razer Atheris: il mouse per gamer e non solo a prezzo wow

Il mouse Razer Atheris è stato pensato per chi passa molto tempo davanti al computer. Per cui se sei un appassionato di videogiochi fa proprio al caso tuo. Ha un design compatto con una forma sagomata che ti permette di appoggiare la mano mantenendo il braccio e il polso in una posizione naturale. Così sentirai molto meno la fatica.

È dotato di un sensore ottico da 7.200 DPI che garantisce la massima precisione e un’ottima velocità, riuscendo a scorrere su tutte le superfici, anche senza il tappetino. Lo potrai connettere sia con il suo ricevitore che trovi incluso, sia in modalità Bluetooth. Questa sua caratteristica lo rende molto versatile.

Approfitta anche tu di questa occasione speciale. Fai presto però, dato che è destinata a durare poco. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Razer Atheris a soli 29,79 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.