RAM DDR5 Corsair mai così ECONOMICA: 64GB in offerta ad un prezzo imperdibile

Il kit RAM Corsair Venegeance DDR5 da 64GB crolla a 183,99€, con uno sconto ECCEZIONALE del 28% sul prezzo consigliato di 253,80€. Un upgrade di memoria professionale a un prezzo mai visto.

La configurazione dual channel con due moduli da 32GB e frequenza di 5200MHz rappresenta il non plus ultra per laptop gaming e workstation. La latenza CL44 garantisce reattività immediata, mentre il supporto XMP 3.0 assicura l’overclock automatico sui sistemi compatibili.

La compatibilità universale con piattaforme Intel e AMD rende questi moduli perfetti per qualsiasi laptop di ultima generazione. Il form factor SODIMM standard si adatta anche a PC compatti e Intel NUC, offrendo massima versatilità.

L’installazione è semplicissima grazie al design plug-and-play: basta un cacciavite per accedere allo slot di memoria del laptop. La configurazione automatica alla massima velocità elimina la necessità di complesse impostazioni nel BIOS.

La tecnologia DDR5 offre non solo prestazioni superiori ma anche consumi energetici ottimizzati, ideale per massimizzare l’autonomia dei laptop. I rigorosi test di qualità Corsair garantiscono affidabilità assoluta nel tempo. A 183,99€, questo kit Corsair offre un’occasione imperdibile per potenziare il proprio laptop. Un investimento intelligente per prestazioni al top.