RAM 6GB, dual SIM 4G e batteria infinita: questo tablet è ASSURDO (89€)

Sei alla ricerca di un tablet che unisce prestazioni eccellenti, design elegante e un prezzo accessibile? Non cercare oltre, il tablet Newmetab da 10.1 pollici è la risposta alle tue esigenze. Attualmente in sconto su Amazon a soli 89,99€, questo dispositivo offre un’esperienza d’uso senza paragoni. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo, se non è già finito, le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Il Newmetab è alimentato da un processore octa-core e dispone di 6GB di RAM, garantendo un’esperienza fluida e veloce. Che tu stia navigando sul web, guardando film o giocando, questo tablet non ti deluderà. Inoltre, con 64GB di memoria interna, espandibile fino a 256GB con una scheda TF, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app, foto e video.

Il Newmetab supporta la rete 4G VoLTE, permettendoti di rimanere connesso ovunque tu sia. Inoltre, grazie al WiFi, potrai navigare su internet comodamente da casa tua o da qualsiasi luogo con una connessione disponibile.

Ancora, è dotato di una fotocamera posteriore da 16MP e una frontale da 8MP. Che tu voglia scattare foto di alta qualità o fare videochiamate nitide, questo tablet ha tutto ciò che ti serve.

Il Newmetab non è solo potente, ma anche bello da vedere. Il suo design elegante e la finitura blu lo rendono un dispositivo che vorrai mostrare. Inoltre, con uno schermo in vetro da 10 pollici, avrai un’esperienza visiva di alta qualità.

Non perdere l’occasione di acquistare il tablet Newmetab a un prezzo scontato. Con le sue prestazioni potenti, la connettività 4G e WiFi, la fotocamera di alta qualità e il design elegante, questo tablet offre un rapporto qualità-prezzo senza paragoni. Affrettati, l’offerta è limitata e il tablet potrebbe esaurirsi presto. Spunta il coupon in pagina e completa adesso l’ordine su Amazon per approfittarne. Lo prendi ad 89,99€ e le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

