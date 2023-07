RAM 16GB, SSD 512GB, Windows 11 Pro, chip Intel: non un PC, una BESTIA (179€)

Sei alla ricerca di un dispositivo compatto, potente e versatile per il tuo lavoro o per il tuo tempo libero? Allora questo mini PC è la scelta giusta per te. Questo computer, attualmente in sconto a 179€ su Amazon, offre una serie di funzionalità che lo rendono un dispositivo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Potente e compatto, per averlo a prezzo bassissimo, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Questo ottimo dispositivo è dotato del processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che offre un miglioramento delle prestazioni del 30% rispetto ai modelli precedenti. Con una velocità di clock fino a 3.4GHz e 16GB di RAM DDR5, questo mini PC è in grado di gestire facilmente una vasta gamma di applicazioni, dai giochi ai software di produttività.

Con un SSD M.2 da 512GB, offre ampio spazio per i tuoi file e le tue applicazioni. Inoltre, grazie alla tecnologia SSD, avrai accesso ai tuoi dati in modo più rapido e affidabile rispetto ai tradizionali hard disk.

Ancora, offre una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui tre porte USB 3.1, due porte Ethernet Gigabit e tre porte HDMI. Questo ti permette di collegare una serie di dispositivi, come monitor, tastiere, mouse e altro ancora. Grazie al supporto per Wi-Fi 6 e Bluetooth 4.2, potrai connetterti a Internet e ad altri dispositivi senza fili. Con un peso di soli 498 grammi e dimensioni di 8,89 x 8,89 x 4,34 cm, è un dispositivo estremamente portatile che puoi portare con te ovunque tu vada.

Non perdere l’occasione di acquistare questo pazzesco mini PC a un prezzo scontato di 179€ su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

