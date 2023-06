RAM 16GB, SSD 512GB e chip AMD Ryzen 5: PC potentissimo a prezzo WOW (396€)

Sei alla ricerca di un PC portatile che possa essere il tuo compagno ideale per il lavoro, lo studio, l’intrattenimento e il gioco? Non cercare oltre, MEDION E15303 è qui per te. Questo notebook, attualmente in offerta su Amazon a soli 396,26€, offre un’esperienza di utilizzo senza precedenti grazie alle sue specifiche tecniche di alto livello e al suo design elegante e raffinato. Un prodotto eccellente, che però rimarrà disponibile in sconto per un periodo limitatissimo: completa l’ordine al volo per accaparrartelo.

Il MEDION E15303 è alimentato dal processore AMD Ryzen 5 4500U, che garantisce prestazioni di alta qualità e un’esperienza di streaming in alta definizione. Con una RAM da 16GB e un SSD da 512GB, questo notebook offre ampio spazio per tutti i tuoi file e applicazioni, garantendo al contempo un funzionamento veloce e fluido.

Il design in alluminio di questo notebook non solo lo rende esteticamente piacevole, ma contribuisce anche alla sua durata e resistenza. Il colore Titan Grey aggiunge un tocco di eleganza e professionalità, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente, sia che tu stia lavorando in un caffè, a casa o in ufficio.

MEDION E15303 è dotato di un display da 15,6″ con risoluzione Full HD, che offre immagini nitide e colori vivaci. Che tu stia guardando un film, modificando foto o giocando a un videogioco, sarai immerso in un’esperienza visiva di alta qualità.

Il notebook viene fornito con il sistema operativo Windows 10 Home preinstallato, offrendo un’esperienza utente intuitiva e familiare. Inoltre, avrai diritto a un aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena sarà disponibile, garantendo che il tuo dispositivo sia sempre all’avanguardia.

Il MEDION Notebook PC Portatile E15303 è attualmente in offerta su Amazon a soli 396,26€. Questo è un affare incredibile per un dispositivo di questa qualità e con queste specifiche tecniche. Se non è già finito, completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo. Arriva con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai molto in fretta però, la disponibilità residua è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.