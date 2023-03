RAI o Mediaset non si vedono: GENIALATA fai da te a 9,99€ per risolvere

Se all’improvviso non riesci più a guardare i tuoi canali RAI o Mediaset preferiti, sappi che non sei solo. Si tratta di un problema più comune di quanto si pensi, proprio di recente è successo ai miei genitori. Ci siamo subito resi conto che il digitale terrestre non era responsabile del malfunzionamento, nonostante sia stato il nostro primo pensiero.

Alla fine, dopo aver lavorato sul il decoder per un sacco di tempo, abbiamo realizzato che dovevamo cercare altrove. Abbiamo fatto bene perché a non funzionare più era l’antenna! Le reti nazionali non erano più visibili, mentre altri canali erano ancora disponibili, sebbene con segnale disturbato. Da qui, l’intuizione: ho provato a utilizzare l’antenna da interni che tengo in casa mia per le emergenze. L’ho collegata e – dopo una rapida ricerca dei canali – si sono finalmente materializzati quelli mancanti.

Dunque, la soluzione al problema è stata rapida ed economicamente indolore. Effettuare una riparazione dell’impianto da tetto avrebbe avuto un prezzo decisamente più elevato. Infatti, un modello da interni con amplificatore di segnale si può trovare a 9,99€ appena su Amazon e le spedizioni sono anche veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Naturalmente, questo è un prezzo promozionale, ma anche il costo pieno è decisamente sostenibile.

Un prodotto come questo non potrebbe essere più versatile. Infatti, oltre a risolvere emergenze come queste, è perfetto anche per abitazioni dove l’impianto da tetto è completamente assente oppure in situazioni particolari, come il camper, ad esempio.

Incredibilmente semplice da installare: basta collegarla alla TV (o al decoder) e poi alimentare l’amplificatore di segnale tramite porta USB. A quel punto, basterà fare una ricerca dei canali e potrei notare immediatamente la differenza.

L’antenna amplificata da interni è semplicissima da posizione. Basta scegliere la posizione che le permette di captare al meglio il segnale, ma non sarà un problema: è super sottile e leggerissima. Io, ad esempio, l’ho lasciata appesa dietro la TV che è staffata al muro.

Come anticipato, questo utilissimo strumento lo prendi a 9,99€ appena da Amazon e lo ricevi a casa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime. Un ottimo affare per risolvere un problema fastidiosissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.