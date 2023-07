Raffrescatore Olimpia Splendid con telecomando: prezzo WOW (-17%)

Il tuo condizionatore non riesce a rinfrescare totalmente tutte le stanze della tua casa? Vorresti un dispositivo che possa rendere più vivibile la camera del tuo bambino o il tuo ufficio? Bene, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo e al prezzo assolutamente imperdibile. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questo Raffrescatore Olimpia Splendid con telecomando al prezzo di soli 139,89 euro invece di 169 euro.

Dunque, solo se ti affretterai e non perderai altro tempo, potrai portarti a casa questo ottimo prodotto risparmiando alcune decine di euro, ma dovrai approfittare subito dello sconto del 17%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai anche usufruire di diversi vantaggi, come ad esempio le spedizioni e i resi gratuiti in tutta Italia, senza costi aggiuntivi, e potrai pagare il raffrescatore in comode rate a tasso zero sino al 06/09/2023. Se non sei cliente Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita per 30 giorni.

Caratterizzato da un design elegante e semplice, questo dispositivo è perfetto non solo per la casa, ma anche per il tuo ufficio e per il tuo studio. Progettato per garantirti il massimo comfort, in base alle tue esigenze avrai la possibilità di scegliere tra tre velocità di ventilazione, oscillazione automatica orizzontale e flap verticali motorizzati per impostare la direzione del flusso d’aria.

Con ionizzatore integrato, questo raffrescatore sarà in grado di disperdere ioni negativi all’interno della stanza in modo tale da fornirti una piacevole sensazione di aria fresca e ossigenata. Non manca l’utilissima tanica con capienza da 8 litri, che ti permetterà di avere una maggiore durata di raffrescamento.

Insomma, un dispositivo imperdibile se vuoi passare delle giornate all’insegna dell’aria più fresca. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo Raffrescatore Olimpia Splendid con telecomando a soli 139,89 euro. Affrettati, lo sconto del 17% potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.