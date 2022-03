Raffinata custodia PC e tablet, con porta accessori, a 7€: PREZZACCIO

Una bellissima, utile e raffinata custodia per il tuo PC portatile o per il tablet. Robusta e spaziosa, grazie ai due scompartimenti, con le offerte Amazon del momento poi portarla a casa a 7€ circa appena e non solo: in omaggio ricevi una borse più piccola, per i tuoi accessori. Come fare per approfittarne? Mettila nel carrello e – prima di pagare – usa il codice “WW8JQV53”. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Custodia per PC e tablet: il porta accessori è in omaggio

Un prodotto bellissimo sotto il punto di vista estetico, oltre che super utile per i tenere al sicuro i tuoi dispositivi. Un modo pratico per conservare il computer portatile fino a 13,3″, ma anche il tablet che utilizzi ogni giorno per la produttività. Il secondo scompartimento è perfetto invece per mettere cavi e caricabatterie. Grazie alla chiusura a strappo, non rischierai fuoriuscite accidentali.

La cosa molto interessante è che ricevi in omaggio una custodia più piccola per le periferiche accessorie come hub USB, gli auricolari oppure lo stesso smartphone.

Insomma, una custodia in bundle con porta accessori che – a questo prezzo – non ti aspetterei mai di prendere. Con lo sconto Amazon del momento, risparmi subito il 30% su questo raffinato prodotto e lo porti a casa a 7€ circa appena.

Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – usa il codice “WW8JQV53”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.