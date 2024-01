Radiatore elettrico Aigostar -12%: combatti il freddo a pochissimo!

Il freddo invernale ti sta rovinando le giornate e non sai come combatterlo? Porta a casa questo fantastico radiatore elettrico Aigostar, facile e veloce da usare. Per pochissimo, hai l’occasione di metterlo nel carrello a un prezzo scontato del 12% su Amazon!

Riparati dal freddo: radiatore elettrico Aigostar

Immergiti nel comfort di questo magnifico radiatore elettrico Aigostar, dotato di uno schermo interattivo che non solo mostra la temperatura dell’ambiente circostante, la modalità operativa e l’ora, ma ti permette anche di personalizzarlo in base alle tue necessità. La facilità di impostazione è a portata delle tue dita, grazie ai pulsanti fisici intuitivi o al telecomando a infrarossi, che ti offre un controllo completo davvero interessante.

Come anticipato, si tratta di un radiatore elettrico progettato per adattarsi alle tue esigenze, con 3 differenti modalità di alimentazione (2500 W, 1500 W, 1000 W) e una modalità ECO intelligente che mantiene una temperatura predefinita di 23 ℃, garantendo un riscaldamento efficiente e sostenibile. Inoltre, la libertà di regolare la temperatura fino a 35°C ti consente di creare un ambiente accogliente in base alle tue preferenze.

La tua sicurezza è al centro del design di questo elettrodomestico, con la tecnologia di separazione delle ali, una luce che ne indica il funzionamento, un interruttore di sicurezza e una protezione contro il surriscaldamento. Potrai goderti il calore senza preoccupazioni!

Inoltre, grazie al tubo dual-U, il riscaldatore assicura una distribuzione del calore rapida ed efficiente, mentre la funzione di memoria, la maniglia di trasporto, le rotelle girevoli a 360 gradi e la progettazione della bobina di avvio rendono l’utilizzo e il trasporto del dispositivo estremamente semplici! Non farti scappare l’offerta, portalo a casa finché sei in tempo e lo sconto è attivo!

