Raddoppia le porte HDMI con questa GENIALATA: bastano 9€ su Amazon

Fra decoder, console, media player, chiavette smart e altre periferiche, le porte HDMI di schermi e TV ormai non bastano più. L’unico modo per poterle gestire sembra quello di fare il classico “stacca e attacca“: un metodo fastidioso e che fa solo perdere tempo.

Per fortuna esiste una soluzione a questo genere di problemi. Si tratta di uno spettacolare gadget tech, che da un solo ingresso HDMI ti porta ad averne ben 3 a disposizione. Potrai collegare tutte le tue periferiche in contemporanea e poi selezionare quale desideri utilizzare, senza dover staccare l'altra.

A differenza di altri modelli, quello in promozione in questo modello ti permette di collegare un elevato numero di periferiche. Solitamente, uno switch come questo supporta un paio di porte. In questo caso in vece sono ben 3. Dunque, non rischierai di trovarti nuovamente nella stessa situazione.

Super facile da usare, basterà collegarlo allo schermo o TV e poi collegare le periferiche che desideri gestire. Farlo non potrebbe essere più comodo, grazie al pratico telecomando in dotazione: ci vorrà un attimo per passare dalla console al decoder, ad esempio. Anche il telecomando è una caratteristica assai rara per questi modelli, soprattutto in questa fascia di prezzo.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Aumenta le porta HDMI e non perdere più tempo.

