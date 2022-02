RADDOPPIA il display e goditi lo streaming da mobile (7€)

Un amplificatore del display. Solito accessorio inutile o la svolta?

Lo utilizzi quando ti vedi i contenuti in streaming su mobile e almeno ti godi lo spettacolo senza dover strizzare gli occhi. Semplicissimo da utilizzare, di dimensioni compatte e ultra slim se te lo devi portare in giro. Secondo me è una genialata anche perché costa il minimo: 7,99€ ed è subito tuo.

Amplificatore del display: le dimensioni raddoppiano a prezzo minimo

Non avere un tablet a portata di mano potrebbe essere distruttivo soprattutto per la tua vista. Senza dover spendere cifre astronomiche per rimediare a questo piccolo inconveniente, con questo gadget risolvi all'istante.

Si tratta di un comodissimo amplificatore per display che funziona come una lente d'ingrandimento. Tu metti il video in riproduzione sul telefono, poi lo appoggi dietro al pannello e tac: vedi tutto in modo gigantesco. Infatti passi da una media di 6 pollici a ben 12 in una sola mossa.

L'amplificatore non ha bisogno di fili e di batterie per funzionare, lo devi semplicemente aprire in una sola mossa. Con il suo stand integrato appoggi lo smartphone in quattro e quattr'otto e quando hai finito di utilizzarlo, lo chiudi a e occupa lo spazio di un quaderno.

Praticamente è comodissimo da avere sempre dietro.

