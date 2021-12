Rabona Contropiede: 200GB a 8,99€ da Very o Kena

Parte il Contropiede di Rabona Mobile! No, non è un gioco di parole ma il nome della nuova promozione del virtuale italiano.

L’offerta è di tipo Operator Attack e quindi cerca di conquistare i clienti di alcuni specifici MVNO.

Rabona Mobile Contropiede: i dettagli

La tariffa offre ben 200 Giga di traffico internet in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload su rete Vodafone, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili di qualsiasi gestore e SMS illimitati. Il tutto soli 8,99 euro ogni mese. Tale offerta è disponibile solo per chi proviene da Very Mobile o Kena.

L’offerta telefonica Contropiede di Rabona Mobile è disponibile solo nei punti vendita autorizzati. Inoltre, la promo è attivabile solo in portabilità dai due gestori low-cost di TIM e WINDTRE. Non è quindi possibile richiedere l’offerta provenendo da altri MVNO.

Nel canone mensile, è incluso anche un quantitativo di Giga da utilizzare in tutta Europa. Questo bundle è pari a 5,9 Giga mensili. Mentre, il traffico voce e SMS è utilizzabile senza limitazioni anche in roaming.

Costi ed altro

L’offerta prevede un contributo di attivazione pari ad 1 euro una tantum. Come abbiamo già detto prima, attualmente tale tariffa è disponibile solo nei negozi autorizzati alla vendita del virtuale Rabona.