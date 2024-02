R2-D2 in versione LEGO è il set di Star Wars da avere grazie a questo COUPON

Sei pronto a immergerti nella galassia lontana lontana? Con il set LEGO Star Wars “R2-D2” potrai dare vita all’iconico robottino che ha accompagnato Luke e non solo in mille avventure diverse! Con il coupon esclusivo “CAS24”, potrai risparmiare ben 22,68€ sull’acquisto, pagandolo solo 204,11€.

Tutte le caratteristiche del set LEGO Star Wars “R2-D2”

Il set in questione è composto da 2.315 pezzi, offrendo una sfida gratificante adatta agli appassionati di LEGO e Star Wars di tutte le età. Ovviamente, anche chi è meno esperto si avventurerà con sicurezza nella creazione di questo incredibile modello.

Il set LEGO comprende un supporto costruibile, una targhetta con le varie info, il robottino LEGO R2-D2 e un mattoncino LEGO speciale, commemorativo del 50° anniversario di Lucasfilm, per aggiungere un tocco di unicità al tuo modello da esporre ovunque.

Con i suoi 31 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 15 cm di profondità, il R2-D2 in mattoncini LEGO è un’opera d’arte a sé stante. Un pezzo da collezione imperdibile per gli appassionati di Star Wars e di modellismo. Infine, non manca di dettagli. Con una gamba centrale retrattile, testa girevole, sportelli anteriori apribili, un periscopio estraibile e ruotabile, e persino una spada laser di Luke Skywalker opportunamente nascosta in uno scomparto della testa, questo set è veramente completo.

Per salvaguardare anche i più piccoli durante la costruzione, gli elementi e i mattoncini LEGO vengono sottoposti a innumerevoli test per verificare che soddisfino rigorosi standard di sicurezza globali.

Questo set è sicuramente un must-have per tutti gli appassionati di Guerre Stellari. E con il coupon “CAS24”, il risparmio è davvero tantissimo. Pagalo ora solo 204,11€ anziché gli originali 226,79€ di listino e porta un pezzo di galassia nel tuo salotto!

