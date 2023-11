R obot aspirapolvere Roborock Q Revo: sconto esagerato per il Black Friday

Il robot aspirapolvere Roborock Q Revo è attualmente in vendita con uno sconto del 24%, al prezzo conveniente di 649,00€ rispetto al prezzo originale di 849,00€. Questa offerta del Black Friday 2023 è un’opportunità imperdibile per chi cerca un sistema avanzato di pulizia completamente automatico.

La sua stazione di ricarica All-in-one RockDock integra tecnologie di pulizia avanzate, consentendo operazioni automatiche come l’aspirazione, il lavaggio e il seccaggio, oltre a svuotare automaticamente la base e a riempirsi da sola. Questo robottino aspirapolvere è progettato per risparmiare tempo e semplificare la pulizia domestica.

Con una spazzola doppia e una potente aspirazione da 5500Pa, il Roborock Q Revo offre una pulizia efficace e profonda. Le nuove spazzole in gomma migliorano l’aspirazione, riducono i grovigli e raccolgono il 30% in più di peli degli animali domestici. L’aspirazione intensa da 5500Pa consente di catturare polvere e detriti da pavimenti duri e tappeti.

Grazie alla tecnologia di mappatura multi-livello, il robottino può creare una mappa della casa in modo efficiente, riconoscendo automaticamente i diversi livelli della casa. Il sistema di navigazione LiDAR PreciSense, in combinazione con il rilevamento reattivo degli ostacoli in 3D, garantisce una pulizia senza preoccupazioni, evitando potenziali pericoli.

L’applicazione intelligente del Roborock Q Revo consente di personalizzare le impostazioni, identificare le zone vietate e suggerire soluzioni per situazioni di blocco. Con la mappatura 3D, è possibile costruire una rappresentazione dettagliata della casa per una pulizia ottimale.

Il Roborock Q Revo è anche compatibile con l’assistente vocale Alexa e richiede una connessione WiFi a 2,4 GHz. Approfitta di questa offerta per un robot aspirapolvere avanzato che semplifica la tua vita quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.