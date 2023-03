Questo Xiaomi in offerta a soli 125€ è un vero BEST BUY (-74€)

Se siete alla ricerca del miglior smartphone da comprare a meno di 130 euro, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dallo Xiaomi Redmi 10 2022. L’entry level di casa Xiaomi, infatti, è protagonista di una nuova offerta eBay che consente di acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 125 euro invece di 199 euro. Si tratta di uno sconto di ben 74 euro su di un modello equilibrato e che, a questo prezzo, è un vero best buy garantendo buone prestazioni con una spesa minima. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, sarà possibile beneficiare della Garanzia Cliente eBay oltre che dell’opzione per pagare in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi 10 2022: costa poco ma vale tanto grazie alla nuova offerta di oggi

Il Redmi 10 2022 è un ottimo smartphone economico che ad appena 125 euro è la scelta giusta per chi cerca un dispositivo low cost, anche solo per avere un muletto affidabile. Dal punto di vista tecnico, lo smartphone può contare su di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 90 Hz. C’è poi il SoC MediaTek Helio G88 a cui si affiancano 4 GB di memoria RAM e 64 GB. Da notare la batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia davvero al top. Lo smartphone ha quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel ed una anteriore d a 8 Megapixel. C’è il sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 125 euro con la possibilità anche di optare per l‘acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.