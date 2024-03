Questo Wi-Fi Extender incredibilmente potente è SCONTATO del 26%!

Se sei solito avere problemi con il tuo Wi-Fi in casa, allora dovresti acquistare un cosiddetto ripetitore o extender. TP-Link Deco X20 è proprio uno di questi. La sua particolarità risiede nel fatto che adotta l’ultimissima tecnologia Wi-Fi 6 che garantisce velocità di trasferimenti folli! Mentre il suo prezzo originario si attesta sui 107,51€, con questo ribasso del 26% lo potrai avere a soli 79,99€!

Tutte le caratteristiche del Wi-Fi Extender

Con velocità Wi-Fi 6 fino a 1800 Mbps, TP-Link Deco X20 è la soluzione ideale per lo streaming in 4K/8K, i videogiochi online e i download rapidi. La tecnologia dual-band garantisce una connessione fluida per tutti i tuoi dispositivi, anche i più esigenti, senza compromessi sulla velocità.

Se decidessi di acquistarne più di una, le unità Deco X20 si integrano per formare una singola rete Wi-Fi, senza interruzioni o buffering mentre ti sposti in casa. Il sistema è progettato per passare automaticamente alla connessione migliore, garantendo sempre una connessione stabile e veloce.

Addio alle zone senza copertura! Con questo Wi-Fi godrai di una copertura in ogni angolo della tua casa. La tecnologia Mesh distribuisce il segnale Wi-Fi uniformemente, eliminando eventuali punti deboli e garantendo una connessione stabile ovunque.

Potrai giocare al massimo delle prestazioni online e videochiamare senza lag grazie alla latenza ultra-bassa. Inoltre, la tecnologia OFDMA riduce la congestione della rete, garantendo una maggiore reattività per tutte le tue attività online, senza interruzioni né ritardi.

L’app Deco ti guida passo dopo passo durante la configurazione del sistema, rendendo l’installazione un gioco da ragazzi. In pochi minuti, potrai godere di una rete Wi-Fi potente e stabile, senza complicazioni o difficoltà tecniche.

Dì definitivamente addio alla tua rete Wi-Fi singhiozzante con l’extender TP-Link Deco X20 a soli 79,99€!