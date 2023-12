Questo TV Samsung QLED da 50 pollici è in SUPER OFFERTA su Amazon (-30%)

Per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV c’è ora una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il TV QLED da 50 pollici di Samsung (numero di modello QE50Q65CAUXZT appartenente alla Serie Q65C) è ora acquistabile al prezzo scontato di 499 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico grazie a uno sconto del 30%. Il TV 4K è disponibile con consegna gratuita. Il TV è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

TV QLED di Samsung: a questo prezzo è un best buy

Il TV QLED di Samsung è dotato di un pannello 4K di ottima qualità. Per la fascia di prezzo, infatti, si tratta di un modello davvero eccellente, che mette a disposizione un comparto tecnico davvero completo.

Come per tutti i TV Samsung, inoltre, c’è una piattaforma smart di ottima qualità e con tutte le applicazioni dei principali servizi di intrattenimento. Grazie alla promozione in corso in questo momento, il TV di Samsung è disponibile con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV QLED Samsung da 50 pollici al prezzo scontato di 499 euro, beneficiando così di uno sconto del 30% rispetto al prezzo precedente. Il TV è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita. Per sfruttare la promozione, valida solo per un breve periodo, è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.