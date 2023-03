Questo TV Samsung in offerta su Amazon è un BEST BUY (-43%, anche in 5 rate)

Per chi è alla ricerca di un nuovo TV c’è ora una nuova offerta Amazon da sfruttare: il TV Samsung UE43AU7190UXZT è disponibile al prezzo scontato di 329 euro invece di 579 euro, beneficiando così di uno sconto del 43% oltre che della possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

L’offerta riguarda un TV della gamma Crystal di Samsung dotato di pannello 4K da 43 pollici. C’è anche una piattaforma software completa e aggiornata, ideale per massimizzare la qualità dell’intrattenimento domestico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

TV Samsung in offerta su Amazon: ecco il modello giusto da comprare

Il TV Samsung UE43AU7190UXZT è la scelta giusta per tantissimi utenti: le dimensioni compatte abbinate al comparto tecnico di ottimo livello, infatti, rendono questo TV adatto a diversi scenari di utilizzo. In questo momento, il TV Samsung in offerta è una delle opzioni migliori per rapporto qualità/prezzo.

La piattaforma smart della casa coreana è rodata e affidabile, garantendo la possibilità di accedere a tutte le principali applicazioni di intrattenimento disponibili. C’è anche il supporto ad Alexa per i comandi vocali. Naturalmente, inoltre, il TV è perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV Samsung ad un prezzo scontato di appena 329 euro invece di 579 euro. L’offerta consente di ottenere uno sconto del 43% sul prezzo del TV. Per chi è interessato all’acquisto c’è anche la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.