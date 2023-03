Questo TV QLED è scontato con le Offerte di Primavera di Amazon: bastano 349€ per il 50 pollici

Tra le Offerte di Primavera di Amazon c’è spazio per la gamma TV QLED di TCL con piattaforma smart Fire TV. Chi è alla ricerca di un nuovo TV, infatti, può acquistare il modello da 50 pollici al prezzo scontato di 349 euro invece di 449 euro ed il modello da 55 pollici al prezzo scontato di 399 euro invece di 499 euro. Per entrambi i tagli è possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e senza la necessità di finanziamento. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

TV QLED di TCL a prezzo scontato durante le Offerte di Primavera di Amazon

La gamma di Fire TV QLED di TCL è in offerta su Amazon. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un nuovo TV in grado di abbinare un pannello di grandi dimensioni, con risoluzione 4K e con un’ottima qualità dell’immagine, ad una piattaforma smart completa e sempre aggiornata come la Smart TV. Le Offerte di Primavera di Amazon sono, quindi, un’opportunità per chi è alla ricerca di un nuovo TV e intende spendere poco, senza compromessi sulla qualità.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV QLED di TCL al prezzo scontato di 349 euro invece di 449 euro per la variante da 50 pollici mentre la versione da 55 pollici è disponibile al prezzo scontato di 399 euro invece di 499 euro. Entrambi i modelli sono acquistabili anche in 5 rate senza interessi. Per accedere alle offerte disponibili in questo momento su Amazon è possibile utilizzare il link qui di sotto e poi scegliere il modello desiderato da acquistare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.