Questo TV QLED di TCL da 55 pollici è in offerta su Amazon ad un OTTIMO PREZZO (anche in 5 rate)=

Il TV TCL 55C739 è uno dei modelli più interessanti del momento per chi è alla ricerca di uno Smart TV completo e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il TV al prezzo scontato di 538 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Il modello in offerta è un TV con pannello QLED 4K da 55 pollici che rappresenta il giusto punto di incontro tra qualità, dimensioni e prezzo. Per completare l’acquisto è possibile seguire il link qui di sotto.

Nuovo Smart TV: l’offerta giusta è per il TV QLED di TCL

Per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV di alta qualità ma con un prezzo contenuto, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dal TCL 55C739. Grazie al pannello QLED 4K da 55 pollici e alla piattaforma smart Google TV, infatti, questo modello garantisce prestazioni elevate e tutte le funzionalità necessarie per offrire ottime prestazioni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV TCL 55C739 al prezzo scontato di 538 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Da notare, inoltre, che per chi è alla ricerca di un TV più grande c’è la possibilità di puntare sul modello da 65 pollici che viene proposto a 747 euro. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

