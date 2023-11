Questo TV QLED di Samsung costa solo 499€ su Amazon: è un AFFARE (-37%)

Chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV può oggi puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata alla gamma TV QLED di Samsung. In questo momento, infatti, è possibile acquistare il 50 pollici al prezzo di 499 euro mentre il 55 pollici è disponibile a 599 euro. Si tratta, per entrambe le varianti, di un prezzo minimo storico. L’offerta è accessibile cliccando sul box qui di sotto.

Smart TV QLED Samsung: su Amazon c’è un’offerta da minimo storico

Gli Smart TV QLED di Samsung sono la scelta giusta per accedere a un pannello di alta qualità e con un prezzo ridotto. Dal punto di vista software, inoltre, la gamma propone TizenOS con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento e con la possibilità di utilizzare tutti i principali assistenti vocali per un utilizzo ancora più smart.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la gamma TV QLED di Samsung a prezzo scontato. In particolare, il modello da 50 pollici è disponibile al prezzo di 499 euro mentre il modello da 55 pollici è acquistabile a 599 euro. Per entrambe le versioni del TV si tratta di un prezzo minimo storico. L’offerta è accessibile tramite il link riportato qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo.

