Questo TV QLED di Samsung COSTA LA META': è in SCONTO del 51%

Il periodo prenatalizio è il momento giusto per acquistare un nuovo Smart TV e la nuova offerta Amazon dedicata al Samsung QLED QE55Q70BATXZT è davvero l’occasione giusta per portarsi a casa un modello di pregevole fattura ad un prezzo molto conveniente.

In questo momento, infatti, è possibile acquistare il Samsung QLED al prezzo scontato di 630 euro invece che 1.299 euro. Si tratta, quindi, di uno sconto reale del 51% che viene applicato su di un modello recentissimo. Il QLED QE55Q70BATXZT, infatti, è parte della gamma TV di Samsung del 2022.

Ci troviamo di fronte ad un TV completo, caratterizzato da un pregevole pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K. Lo sconto del 51% rende questo modello un vero e proprio “best buy”. Per sfruttare l’offerta (con consegna naturalmente gratuita) è possibile accedere al link di seguito. Si tratta di una promozione a tempo limitato e, quindi, è meglio non perdere tempo se siete interessati all’acquisto.

Samsung TV QLED da 55 pollici: a metà prezzo è imperdibile

Il TV QLED QE55Q70BATXZT di Samsung è il modello giusto da mettere in salotto per questo periodo di festività. Le dimensioni sono importanti ma non troppo esagerate. Il pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K ha tutte le carte in regola per offrire un’esperienza di visione al top, sotto tutti i punti di vista.

L’ottima piattaforma software, arricchita dalla presenza del processore Quantum 4K e dal supporto a Google Assistant e Alexa, garantiscono una marcia in più a questo TV QLED di Samsung. L’offerta disponibile in questo momento, quindi, è da cogliere al volo.

Il TV di Samsung è acquistabile, ripetiamo, al prezzo scontato di 630 euro invece di 1.299 euro con uno sconto del 51% rispetto al listino. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento direttamente ad Amazon, sfruttando il link riportato qui di sotto.

