Questo TV QLED da 50 pollici costa solo 379€ su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il TV QLED da 50 pollici di TCL (50CF630) è disponibile al prezzo scontato di 379 euro, con un taglio netto rispetto al listino. Il modello in offerta è dotato di piattaforma smart Fire TV (la stessa utilizzata dalle Fire TV Stick di Amazon). Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Da notare anche uno sconto per la versione da 55 pollici che costa 489 euro.

TV QLED a prezzo scontato su Amazon: questa è l’offerta giusta

TCL 50CF630 è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno Smart TV economico e di ottima qualità. Il modello in questione è dotato di un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K in grado di garantire immagini di qualità superiore, grazie alla tecnologia Quantum Dot.

Da segnalare anche la piattaforma smart Fire TV, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento e con un’interfaccia affidabile e facile da utilizzare (è lo stesso software delle Fire TV Stick). Da segnalare anche il telecomando con la possibilità di utilizzare Alexa.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV TCL 50CF630 al prezzo scontato di 379 euro. Si tratta della promozione giusta per acquistare un nuovo Smart TV a un ottimo prezzo e senza alcun compromesso sulla qualità del pannello e della piattaforma smart. In offerta, al prezzo di 489 euro, c’è anche il modello da 55 pollici. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

