Questo TV 4K di Samsung da 43 pollici è in OFFERTA a 300€

Chi è alla ricerca di un nuovo TV può valutare con grande attenzione la nuova offerta eBay disponibile in questo momento e dedicata al Samsung UE43AU7090UXZT. Si tratta di un TV da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD che rappresenta la scelta giusta per chi vuole cambiare TV senza spendere troppo. In questo momento, il TV è proposto al prezzo scontato di 300 euro invece che 479 euro.

A proporre l’offerta è Monclick Italia, rivenditore autorizzato di Samsung nel nostro Paese. Da notare, inoltre, che il TV è acquistabile anche in 3 rate senza interessi, optando per il pagamento con PayPal. La consegna è gratuita. Per ottenere il massimo sconto è necessario aggiungere al carrello il codice promozionale CASA23.

TV Samsung in offerta: è il momento di cambiare televisore?

Il TV Samsung UE43AU7090UXZT è uno dei migliori prodotti del settore TV per rapporto qualità/prezzo in questo momento. Il modello proposto in sconto può contare su di un ottimo pannello 4K da 43 pollici con le dimensioni e le specifiche giuste per adattarsi al meglio in tutte le stanze di casa. C’è, naturalmente, il sistema operativo Tizen con tutte le app e le funzionalità necessarie per vivere un’esperienza di intrattenimento domestico al top.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il TV Samsung in offerta al prezzo scontato di 300 euro invece che 479 euro. Per usufruire del massimo sconto è sufficiente aggiungere, nel carrello, il codice sconto CASA23 che garantisce un risparmio aggiuntivo del 10%. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile sfruttare il pagamento in 3 rate senza interessi. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.