Questo tablet Samsung è in SUPER OFFERTA su Amazon: costa solo 152€

Il Samsung Galaxy Tab A8 conviene sempre di più e ora, grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, può essere acquistato al prezzo scontato di 152 euro invece di 249 euro nella variante da 3/32 GB mentre la versione 4/64 GB costa 173 euro invece di 279 euro.

Si tratta di un’ottima occasione per portarsi a casa un tablet completo con una spesa davvero ridotta che porta il dispositivo al suo minimo storico per entrambe le varianti citate. Il tablet di Samsung in offerta è venduto e spedito da Amazon. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab A8: nuovo minimo storico su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet Android completo, veloce e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo è dotto di un display Full HD da 10,5 pollici che lo rende facile da utilizzare in tutte le situazioni. Il tablet è disponibile in diverse varianti, con varie combinazioni di RAM e storage e anche con la possibilità di puntare sulla versione LTE.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A8 3/32 GB al prezzo scontato di 152 euro che rappresenta il nuovo minimo storico. Da notare che la versione 4/64 GB è disponibile in offerta a 173 euro. Anche in questo caso si tratta del minimo storico.

Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo e, quindi, è meglio cogliere l’occasione al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.