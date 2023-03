Questo tablet Samsung costa solo 139€: è DA PRENDERE SUBITO

Per chi è alla ricerca di un tablet Android economico ma completo, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da sfruttare: tale offerta consente di acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite al prezzo scontato di 139 euro invece di 199 euro. Si tratta di un taglio netto al prezzo, con uno sconto di 60 euro che rende il dispositivo decisamente più conveniente e vantaggioso. Per A7 Lite è il nuovo prezzo minimo storico su Amazon.

Il tablet può contare su di un display da 8,7 pollici, dimensione ideale sia per la fruizione di contenuti multimediali che per la portabilità. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio P22T Octa-Core, un’ottima scelta per la fascia di prezzo. Per acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite a prezzo ridotto è possibile accedere all’offerta Amazon linkata qui di seguito:

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: con la nuova offerta Amazon è ancora più conveniente

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite presenta un display LCD da 8,7 pollici di diagonale con risoluzione di 1340 x 800 pixel. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio P22T Octa-Core che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage oltre che da una batteria da 5.100 mAh. Lato software troviamo Android 12 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite al prezzo scontato di 139 euro invece di 199 euro, con un taglio di 60 euro sul listino. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato ed è accessibile dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.