Questo tablet Samsung costa solo 129€: è un VERO AFFARE

Per chi è alla ricerca di un tablet Android economico, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: sullo store, infatti, è disponibile il Samsung Galaxy Tab A7 Lite al prezzo scontato di 129 euro. Da notare, inoltre, che con pochi euro in più, al prezzo di 133 euro, c’è la possibilità di acquistare la variante con supporto 4G del tablet. Si tratta di una promozione davvero conveniente che consente di portarsi a casa un tablet economico ma completo, ideale per i più piccoli e per l’accesso a contenuti di intrattenimento. Per tutti i dettagli sul prodotto e per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite conviene sempre di più con la nuova offerta di Amazon

Il Galaxy Tab A7 Lite di Samsung ha tutto quello che serve per chi è alla ricerca di un tablet economico senza rinunce. Il dispositivo può contare su di un display LCD da 8,7 pollici di diagonale con risoluzione di 1340 x 800 pixel. A gestire il funzionamento del tablet troviamo il SoC MediaTek Helio P22T che viene supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.100 mAh che garantisce una buona autonomia. A completare le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel ed una anteriore da 2 Megapixel. Il sistema operativo è Android 12.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite al prezzo scontato di 129 euro per la variante Wi-Fi ed al prezzo di 133 euro per la versione 4G. Per sfruttare l’offerta sul tablet di Samsung è disponibile il link qui di seguito:

