Questo tablet Samsung con S-Pen è in offerta ad un OTTIMO PREZZO

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: il tablet di fascia media della casa coreana è ora disponibile con una nuova offerta eBay che consente l’acquisto al prezzo scontato di 278 euro invece di 439 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile beneficiare della possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi.

Il tablet Samsung in offerta è dotato di supporto Wi-Fi, 4 GB di RAM, 64 GB di storage e della S-Pen inclusa in confezione. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 720G mentre il display IPS LCD è da 10,4 pollici e presenta risoluzione Full HD. A questo prezzo, il tablet di Samsung non ha rivali in termini di potenza, funzionalità e completezza della scheda tecnica.

Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: ora ad un ottimo prezzo con quest’offerta di eBay

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite presenta un display da 10,4 pollici con risoluzione Full HD e il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il processore è supportato da 4 GB di RAM, 64 GB di storage e da una batteria da 7.040 mAh. Da segnalare la presenza della S-Pen inclusa in confezione.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite al prezzo scontato di 278 euro invece di 439 euro, beneficiando di uno sconto aggiuntivo grazie al coupon MARZO23 e della possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. Per accedere alla nuova offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.