Questo tablet è una bomba: attiva il coupon e fallo TUO

Se sei alla ricerca di un tablet che non ti possa destare problemi ma bensì tu lo possa utilizzare praticamente per tutto allora devi acquistare il meraviglioso Teclast P20HD che non ti può affatto deludere. Disponibile in promozione su Amazon, infatti, il coupon che attivi tu stesso funge un po' come un trampolino di lancio e ti permette finalmente, di realizzare i tuoi sogni. Conta che una spesa di appena 159,99€ porti a casa un prodotto degno di nota.

Con i pagamenti con rate offerti da Cofidis e le spedizioni Prime, proprio non potrai resistere.

Teclast P20HD: il tablet che stavi cercando

Sai perché ti dico che questo tablet è fenomenale? Perché ti offre praticamente quello che fanno le marche più conosciute però a differenza loro, ti fanno pagare il giusto. Disponibile in colorazione nera, questo dispositivo è persino più avanzato sotto alcuni punti di vista come il design, ad esempio, che urla modernità da tutti gli angoli.

Ti mette a disposizione un display da 101. pollici in risoluzione Full HD dove i contenuti non puoi che gustarteli al massimo della qualità. Applicazioni, video e documenti sono all'ordine del giorno grazie al processore Octa Core e ai 4 GB di RAM integrati che non sono affatto da ignorare. Ovviamente non manca all'appello una memoria espandibile: di base trovi 64 GB ma stai sicuro che con una MicroSD non raggiungi limiti!

Completano l'esperienza una doppia fotocamera posteriore, una lente frontale e una batteria che ti regala ore e ore di utilizzo.

Ps: supporta sia il WiFi che il 4G LTE.

Acquista subito il tuo tablet Teclast P20HD su Amazon applicando il coupon e pagandolo solamente 159,99€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite per chi possiede un abbonamento Prime.