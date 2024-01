Questo Tablet di Samsung ha tutto quello che cerchi!

I tablet Samsung sono noti per la loro qualità costruttiva e le prestazioni elevate. Questo Samsung Galaxy Tab S9 FE non è sicuramente da meno. E il prezzo iniziale di 549,00€ viene completamente abbattuto dallo sconto, arrivando a costare solamente 399,90€!

Tutte le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S9 FE

Il design moderno del Galaxy Tab S9 FE si esprime attraverso le linee morbide e arrotondate conferiscono un tocco raffinato al dispositivo. Il chipset Exynos 1380 ad alte prestazioni assicura un’esperienza di utilizzo fluida e veloce, anche per le attività più impegnative.

La S Pen inclusa è un accessorio essenziale per chi desidera esprimere la propria creatività o prendere appunti con precisione. La nuova S Pen, resistente all’acqua, consente un utilizzo senza limiti, persino all’aperto e in condizioni di luce solare intensa.

Il display ampio da 10,9” è perfetto per godersi film, giochi o per svolgere attività lavorative. La tecnologia Vision Booster migliora la visibilità dei contenuti anche in condizioni di luce intensa, garantendo un’esperienza visiva ottimale. Per una fruizione ancor più coinvolgente, il refresh rate a 90Hz assicura un’esperienza visiva fluida, particolarmente adatta per la visione di video o sessioni di gioco. La gamma cromatica DCI-P3 e la luminosità potenziata offrono colori vividi e realistici.

Grazie alla scocca in metallo, resistente agli urti, e dalla certificazione IP68, il dispositivo è protetto da acqua e polvere. La batteria a lunga durata consente un utilizzo prolungato durante l’intera giornata, senza preoccupazioni di esaurimento dell’energia.

Questo tablet è davvero completo per un utilizzo universitario, fino a una fruizione più classica di contenuti come video e film. Fallo tuo per soli 399,90€!

