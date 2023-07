Questo Tablet da 10 Pollici è una bomba e costa solo 68€ su Amazon

Il tablet YUMKEM da 10 pollici offre un’esperienza di utilizzo senza precedenti grazie alla sua potente CPU a 8 core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Questo dispositivo è in grado di gestire con facilità anche le app più impegnative e il multitasking. Inoltre, lo spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB significa che non rimarrai mai senza spazio. E ora, grazie a un coupon del 10% e uno sconto del 5% rispetto al prezzo di listino, puoi portare a casa questo straordinario tablet per soli € 68,38.

Il display IPS HD offre immagini nitide e chiare, perfetto per lo streaming di film, navigare sul Web o giocare ai tuoi giochi preferiti. Con il Wi-Fi, avrai una connessione affidabile ovunque tu vada. Inoltre, è dotato di un esclusivo filtro per la luce blu e di una tecnologia senza sfarfallio per mantenere gli occhi sani.

Il tablet YUMKEM è dotato del sistema operativo Android 11, progettato per offrirti un’esperienza utente fluida e intuitiva. Con un’enorme batteria da 6000 mAh, questo tablet può durare per ore con una singola carica, rendendolo perfetto per lunghi voli o viaggi su strada. Inoltre, si ricarica rapidamente in modo da poter tornare a usarlo in pochissimo tempo.

Non perdere questa opportunità: a soli € 68,38 è un affare che non durerà molto su Amazon! Mettilo nel carrello, spunta il coupon e acquistalo subito ad un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.