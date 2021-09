Un tablet Android eccezionale, con performance che non ti aspetti in questa fascia di prezzo. Questo gioiellino, con display da 10″, ti offre anche la possibilità di inserire fino a due SIM per telefonare e – soprattutto – navigare in 4G. Su Amazon lo prendi a 119€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime: completa l'ordine al volo, pochi pezzi a questo prezzo.

Ottimo tablet a prezzo ridicolo su Amazon

Uno schermo dotato di ottima visibilità, da ben 10″. Il processore octa core a bordo di questo gioiellino è supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno. Un mix che lo rende perfetto per studiare, lavorare, guardare video, giocare e divertirti. Si, con questo dispositivo puoi fare praticamente qualsiasi attività, senza blocchi o rallentamenti.

Non mancano microfono, audio stereo e fotocamere: perfetto per le videochiamate. Ciliegina sulla torta, l'enorme batteria da 6000 mAh lo rende campione di autonomia energetica. Come anticipato in apertura, a bordo di questo eccezionale tablet c'è il supporto allo slot per le SIM: puoi inserirne una e avere la possibilità di telefonare e anche navigare su Internet anche quando non c'è una rete WiFi a disposizione.

Insomma, questo dispositivo è esattamente quello che ti serve, ma al prezzo che non osi immaginare. Completa rapidamente l'ordine da Amazon e portalo casa a 119€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet