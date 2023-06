Questo tablet con Android 12 in offerta su Amazon costa meno di 100€

Il tablet Blackview Tab 8 è un dispositivo Android accessibile e versatile che offre una serie di funzionalità interessanti. Il Blackview Tab 8 è attualmente disponibile su Amazon a meno di 100€ grazie a un’offerta vantaggiosa, rendendolo un’opzione conveniente per chi cerca un tablet di buona qualità a un prezzo accessibile. Dotato di 7GB di RAM e 128GB di memoria interna, il Tab 8 offre una notevole capacità di elaborazione e spazio di archiviazione. Inoltre, è possibile espandere ulteriormente la memoria tramite una scheda di memoria fino a 1TB consentendo di salvare una vasta gamma di video, foto e applicazioni.

Il tablet utilizza il sistema operativo Android 12, che garantisce un’esperienza utente sicura e consente di accedere alle funzionalità più recenti del sistema operativo, come screenshot avanzati, registrazione dello schermo e screencast. Inoltre, il Tab 8 è dotato di connettività Wi-Fi 6, che offre una connessione più veloce, una maggiore capacità e una minore latenza rispetto al Wi-Fi 5G. Il display da 10 pollici del Tab 8 offre una risoluzione HD di 1280×800 pixel e una riproduzione dei colori nitida. Lo spessore di soli 8,9 mm e il peso di 520 g lo rendono comodo da trasportare. Il tablet offre anche diverse modalità tematiche, come la modalità lettura, la modalità go-to-sleep e la modalità focus, che consentono un’esperienza di lettura più concentrata e coinvolgente, anche per i bambini.

La batteria da 6580 mAh del Tab 8 offre un’autonomia fino a 15 ore per video, giochi, eBook e musica. La fotocamera posteriore da 8MP consente di effettuare videochiamate naturali. Il tablet è dotato di una porta USB di tipo C e di un jack per cuffie da 3,5 mm separati, consentendo la ricarica e l’ascolto di musica senza interferenze. Inoltre, supporta la funzione OTG, che permette di collegare altri dispositivi al tablet con estrema facilità. Il Tab 8 dispone di due altoparlanti di qualità, offrendo un’esperienza audio piacevole. È inoltre in grado di supportare la proiezione wireless, semplificando il collegamento a una TV di grandi dimensioni. Il supporto Wi-Fi 6 rende il Tab 8 adatto a una vasta gamma di scopi, tra cui lezioni online, videochiamate, lavoro e attività creative. È importante notare che il tablet non è compatibile con le SIM, quindi non può essere utilizzato come dispositivo di telefonia mobile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo a meno di 100€.

