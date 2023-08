Questo tablet con Android 12 in offerta a meno di 80€ è un must-buy assoluto

Non perdere l’occasione di portare a casa un tablet di alta qualità con un prezzo super conveniente. Il N-one Tablet da 10 pollici e con schermo 1280x800HD è in offerta su Amazon a soli 133,99€, e puoi approfittare di uno sconto aggiuntivo di 55€ spuntando la casella coupon sotto al prezzo: lo pagherai solo 78,99€!

Il tablet N-one promette performance d’eccellenza grazie al suo processore octa-core MTK8183 12nm, garantendo velocità e stabilità nell’uso quotidiano. Con una risoluzione di 1280×800 HD e una luminosità di 380 PPI, avrai la certezza di un’esperienza visiva nitida e dettagliata, che ti immergerà nei tuoi contenuti preferiti.

Il N-one Tablet ti offre una connettività ultraveloce grazie al Wi-Fi 2.4G/5G e Bluetooth 5.0, assicurandoti una navigazione fluida e senza interruzioni. Inoltre, con una batteria da 6600 mAh, puoi contare su fino a 7 ore di utilizzo senza ricarica. E per chi ama scattare foto o effettuare videochiamate, la fotocamera da 5 MP soddisferà le tue esigenze. L’espansione di memoria fino a 1 TB e la certificazione GSM da Google rendono questo tablet uno strumento versatile e adatto a qualsiasi esigenza.

Insomma, se stai cercando un tablet economico funzionale, di alta qualità e a un prezzo conveniente, il N-one Tablet 10 pollici è la scelta giusta per te. Acquistalo ora su Amazon a soli 133,99€ e non dimenticare di spuntare la casella coupon per ricevere uno sconto aggiuntivo di 55€. Affrettati prima che l’offerta termini!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.