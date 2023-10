Questo tablet con 16GB di RAM e Android 13 è in SUPER OFFERTA su Amazon

Cerchi un tablet con una scheda tecnica completa ad un prezzo davvero accattivante? Ti veniamo in soccorso con un prodotto decisamente interessante, oggi in offerta su Amazon. Il Teclast P40HD è un potente tablet con Android 13, un processore potente e ben 16GB di RAM.

Il tablet normalmente viene proposto a 199,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a soli 119,99€ grazie a un voucher sconto di 80€. Se stai cercando un dispositivo Android affidabile e potente, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa super offerta.

Il Teclast P40HD è equipaggiato con il processore Octa-Core UNISOC T606, che, con velocità fino a 2,0 GHz, garantisce prestazioni eccezionali per il lavoro e l’intrattenimento. Con una generosa configurazione di 16GB di RAM e 128GB di ROM (espandibili fino a 1TB tramite Micro SD), questo tablet offre spazio ampio per giochi, multimedia e applicazioni, consentendo un multitasking fluido e senza interruzioni.

Bene anche il display, uno schermo FHD da 10.1 pollici con risoluzione 1920×1200 IPS. Il corpo semi-metallico non solo rende il tablet elegante, ma anche comodo da maneggiare.

Il tablet supporta dual SIM, 4G LTE, WiFi dual-band (2.4/5.0 GHz) e Bluetooth 5.0 per una connettività eccellente. Non supporta invece la rete 5G.

La batteria da 6000mAh garantisce una lunga durata, permettendoti di godere di circa 8-9 ore di streaming video senza preoccupazioni.

Ci spostiamo sul comparto fotografico, dove troviamo una fotocamera posteriore da 13MP e una fotocamera frontale da 5MP utile per le tue riunioni su Skype e Zoom. Inoltre, i doppi altoparlanti e il chip di amplificazione intelligente offrono un’esperienza audio coinvolgente e di alta qualità.

Il Teclast P40HD è un tablet entry-level con Android 13 che si distingue grazie a più di qualche asso nella manica. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e acquistarlo a soli 119,99€, approfittando del voucher da ben 80€ di sconto. Per riscattarlo non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

