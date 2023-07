Questo tablet Android rugged INDISTRUTTIBILE ha una batteria enorme ed è in offerta su Amazon

Il tablet rugged HOTWAV R6Pro è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo resistente e affidabile in situazioni estreme. Attualmente disponibile su Amazon a soli 276€ a cui vanno tolti altri 15€ semplicemente spuntando la casella che si trova sotto al prezzo. Certificato IP68 e IP69K, oltre agli standard militari MIL-STD-810H, questo tablet offre una robustezza eccezionale. La certificazione IP68 garantisce impermeabilità fino a 1,5 metri, mentre l’IP69K protegge da cadute fino a 30 metri e da polvere.

Il display è ulteriormente protetto da “Corning Gorilla Glass“, che previene graffi e rotture, rendendolo ideale per l’uso in ambienti difficili. La batteria da 15600 mAh assicura una lunga durata: fino a 37 giorni in standby, 38 ore di ascolto di musica e 28 ore di gioco o videochiamate. Inoltre, il tablet supporta la ricarica inversa OTG, trasformandosi in un potente power bank mobile. Con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, il tablet offre ampio spazio per intrattenimento e lavoro. Il processore octa-core MT6771 garantisce prestazioni rapide e senza intoppi, mentre Android 12 offre una navigazione fluida e sicura tra le applicazioni, proteggendo la tua privacy.

Lo schermo da 10,1 pollici con risoluzione HD+ 1280×800 e luminosità di 450 NIT offre un’esperienza visiva ampia e chiara. Inoltre, il tablet supporta connettività 4G Dual SIM e Wi-Fi 5G, garantendo velocità di Internet elevate ovunque tu vada. Se stai cercando un tablet con queste caratteristiche, ti suggeriamo di puntare proprio su questo prodotto e non farti scappare questa offerta.

