Questo tablet ANDROID ECONOMICO è ancora più conveniente su Amazon

Il Teclast tablet con Android 12 è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di 84,37€. Questo tablet presenta diverse caratteristiche interessanti. Il sistema operativo Android 12 offre un’interfaccia utente eccellente, garantendo una compatibilità e un’efficienza operativa ottimizzate. Potrai lavorare in modo intelligente e giocare con applicazioni fluide e veloci. La batteria integrata da 5000 mAh è ottimizzata per un utilizzo prolungato, offrendo oltre 8 ore di durata della batteria durante la riproduzione video.

Insomma, un tablet entry-level decisamente niente male, che fa del suo prezzo sfacciatamente basso uno dei suoi più grandi punti di forza. Ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita, mentre la disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani.

Il tablet è dotato di un processore quad-core con una frequenza massima di 1,8 GHz. Grazie alla tecnologia di rete neurale di intelligenza artificiale, le applicazioni avviano e rispondono in modo più rapido. Il processore grafico PowerVR GE8300 garantisce immagini più belle e un’esperienza di utilizzo più fluida. La memoria del tablet include 8 GB di RAM (4+4) per un funzionamento fluido del sistema, e uno spazio di archiviazione da 64 GB che può soddisfare le esigenze di applicazioni e media. Inoltre, è possibile espandere la capacità di archiviazione fino a 1 TB utilizzando una microSD, eliminando preoccupazioni sulla capacità di spazio.

Il display del tablet è un IPS da 10,1 pollici, con risoluzione HD a schermo intero e tecnologia G + G, che garantisce una visualizzazione luminosa, robusta e durevole. La risoluzione del display è di 1280 x 800 pixel, consentendo una riproduzione di video ad alta risoluzione e una ricerca di immagini nitide. Il design del tablet include anche un sistema a doppio altoparlante con cavità del suono puro, che migliora l’audio sia negli alti che nei bassi. Per quanto riguarda la connettività, il tablet supporta il Wi-Fi 6 ultra-veloce, offrendo velocità più elevate, maggiore capacità e minore latenza rispetto al Wi-Fi 5. È anche compatibile con il Bluetooth 5.0, consentendo di godere di un’eccellente qualità audio con cuffie wireless. Il retro del tablet presenta un design a trama ondulata che offre una buona presa, evita lo scivolamento e riflette la luce in diverse condizioni di illuminazione. Per tutti questi motivi, se stai cercando un tablet Android ad un prezzo conveniente, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.