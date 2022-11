Questo tablet Android di OPPO è un VERO AFFARE: costa meno di 200€

Il mercato dei tablet Android presenta pochissime alternative economiche valide: una di queste è, senza dubbio, l’ottimo OPPO Pad Air. Il tablet di casa OPPO, infatti, ha tutte le carte in regola per diventare il modello di riferimento della fascia più economica del settore dei tablet Android. A rendere un vero “best buy” l’OPPO Pad Air è la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento.

Amazon, infatti, sconta del 33% la versione da 64 GB di memoria interna del tablet. Grazie a questa promozione, quindi, è possibile acquistare OPPO Pad Air al prezzo scontato di 199,99 euro invece che 299,99 euro. Si tratta di un risparmio di ben 100 euro che fa la differenza nella scelta del tablet da comprare, facendo preferire il modello di casa OPPO a tutte le altre proposte della concorrenza.

OPPO Pad Air: il tablet Android da comprare per spendere poco senza rinunce

Il tablet OPPO Pad Air è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un tablet Android completo e ad un ottimo prezzo. Il dispositivo di OPPO può contare su di un display IPS LCD da 10,36 pollici di diagonale con risoluzione Full HD.

A gestire il funzionamento del tablet è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage oltre che da un’ottima batteria da 7.100 mAh con supporto alla ricarica da 18 W. Il tablet pesa appena 440 grammi e presenta uno spesso di 6,94 mm.

Grazie alla nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare OPPO Pad Air al prezzo scontato di 199,99 euro invece che 299,99 euro. L’offerta riguarda la versione da 64 GB del tablet di casa OPPO che è disponibile anche nel taglio da 128 GB a 349,99 euro. È consigliabile puntare sul taglio da 64 GB che supporta l’espansione via microSD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.