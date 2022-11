Questo tablet Android di Lenovo è un'OTTIMA SCELTA per SPENDERE POCO senza rinunce

Se state cercando un tablet Android economico e completo, con tanto di supporto LTE, in questo momento su Amazon c’è l’offerta giusta per voi. Lo store, infatti, propone in sconto il Lenovo Tab M10 di seconda generazione. Si tratta di un pratico tablet per l’uso quotidiano che può essere acquistato al prezzo scontato di 149 euro invece di 184 euro. Da notare, inoltre, che il tablet di Lenovo è acquistabile anche in 5 rate mensili da appena 29,80 euro al mese, senza interessi e costi aggiuntivi di alcun tipo.

Lenovo Tab M10: il tablet giusto per spendere poco senza rinunce

Nel settore dei tablet Android non è facile trovare un dispositivo economico in grado di garantire un comparto hardware completo. Il Lenovo Tab M10 può contare su di un display da 10,1 pollici con risoluzione HD supportato dal SoC MediaTek P22T, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage.

Da segnalare la presenza del supporto al 4G LTE che va ad affiancarsi al supporto Wi-Fi e al Bluetooth 5.0 per completare il comparto di connettività a disposizione degli utenti. Da segnalare anche una fotocamera anteriore da 5 Megapixel e una posteriore da 8 Megapixel. A completare le specifiche tecniche del Lenovo Tab M10 troviamo un sistema audio Dolby Atmos con due altoparlanti.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile portarsi a casa un ottimo tablet Android economico, ideale per chi cerca un dispositivo per la vita di tutti i giorni, senza troppe pretese ma anche senza le limitazioni che caratterizzano, di solito, i tablet Android in questa fascia di prezzo.

Il Lenovo Tab M10 è, quindi, disponibile al prezzo scontato di 149 euro invece di 184 euro con possibilità di acquisto anche in 5 rate mensili Amazon da 29,80 euro al mese, senza interessi e costi aggiuntivi di alcun tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.