Questo tablet Android dall'OTTIMO rapporto qualità prezzo è in offerta

Il tablet Jumper M11 è un dispositivo Android 12 che offre prestazioni solide e una vasta gamma di funzionalità avanzate. Equipaggiato con un processore Octa-Core Unisoc T616 che combina due core Cortex-A75 da 2,0 GHz e sei core Cortex-A55 con intelligenza artificiale, offre una potenza di elaborazione superiore.

Attualmente è in offerta su Amazon al prezzo di soli 170,99€. L’offerta è a tempo limitato: c’è ancora poco tempo per approfittare di questo prezzo speciale.

La combinazione di 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di ROM UFS2.1 garantisce una notevole capacità di archiviazione e velocità di risposta. Inoltre, hai la flessibilità di espandere la memoria fino a 1 TB utilizzando una scheda micro SD. Questo tablet supporta sia la connessione 4G LTE che il WiFi dual-band ad alta velocità, garantendo una connessione Internet stabile ovunque tu sia. Puoi anche effettuare chiamate 4G e navigare su Internet durante una chiamata.

La funzione GPS integrata offre un posizionamento accurato e una guida affidabile. Il Jumper M11 è dotato di quattro altoparlanti che forniscono un’esperienza audio superiore. La batteria da 7000 mAh offre un’autonomia eccezionale, permettendoti di guardare film, serie TV e ascoltare musica per molte ore senza preoccuparti della ricarica.

Grazie al sistema operativo Android 12 certificato GMS, puoi usufruire di nuove funzionalità come la modalità touch gestuale e la modalità scura globale, oltre a un facile accesso a servizi Google stabili e alla possibilità di installare le tue app preferite da terze parti come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e molte altre.

Il tablet Jumper M11 è una soluzione versatile con prestazioni potenti, ampia capacità di archiviazione, connettività 4G e WiFi veloce, audio di alta qualità e una batteria a lunga durata. È perfetto per chi cerca un tablet Android completo e affidabile per l’intrattenimento, la produttività e molto altro, il tutto a un prezzo accessibile. Non farti scappare l’opportunità di acquistarlo ad un prezzo ancora più conveniente grazie all’offerta di Amazon di oggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.