Questo tablet Android da 10,4" è una BOMBA e costa solo 129€

Il tablet Android che vi proponiamo oggi ha un processore Octa Core con una frequenza massima di 2,0GHz e un punteggio AnTuTu di circa 200.000 punti. Il suo punto di forza? Un prezzo sfacciatamente basso, reso ancora più conveniente da un’offerta di Amazon decisamente golosa.

Normalmente, questo tablet TECLAST 2K con schermo da 10,4 pollici viene proposto a 199€ ma oggi può essere tuo a 129€. Davvero niente male, anche perché le specifiche sono davvero niente male.

Con uno schermo da 10,4 pollici e con risoluzione 2000 x 1200 Full HD IPS, questo tablet è perfetto per l’intrattenimento: guardare le tue serie TV preferite su Netflix o i video su YouTube sarà un piacere per la vista. Troviamo poi cornici sottili per un design elegante e moderno oltre che una modalità apposita per proteggere gli occhi grazie alla luce blu.

Il tablet è equipaggiato con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Troviamo, poi, una capiente batteria da 7000 mAh che assicura che il tablet possa funzionare in modo efficiente per lungo tempo.

Il tablet ha anche una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera anteriore da 5 MP, perfetta per le videochiamate. Questo tablet brandizzato Teclast supporta la connettività 4G LTE, oltre che WiFi dual band ad alta velocità e Bluetooth 5.0. Ti suggeriamo di non farti scappare questa interessante offerta di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.