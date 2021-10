Questo tablet Android costa solo 100€ ed è perfetto

Se sei alla ricerca di un Tablet Android da affiancare ai tuoi dispositivi nella vita quotidiana, smetti di fare ricerche e approfitta della promozione su Amazon che ti fa acquistare questo modello a soli 101,98€. Il ribasso del 15% rende la spesa ancora più conveniente per un prodotto che sì, è economico ma non i fa mancare nulla.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano, non perdere altro tempo.

Tablet Android: cosa aspettarti da questo dispositivo

Voler acquistare un tablet per giocare più agevolmente ai propri giochi preferiti o guardarsi contenuti in streaming mentre si è fuori casa o non si ha la TV a disposizione è più che logico. Per questi piccoli gesti quotidiani non hai bisogno di puntare a un prodotto super costoso, soprattutto quando il mercato ti mette a disposizione dispositivi come quelli di Zonmai.

In particolar modo, il modello MX2 è un tablet Android a cui non manca nulla. Ha un display da 10 pollici con ottima risoluzione, ha una certificazione Google GMS e supporta a pieno i servizi Google così hai a disposizione il Play Store per fare ciò che vuoi.

A tua disposizione ti mette 4GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Non ti fa mancare nulla con il Bluetooth 5.0, le doppie fotocamere e una batteria da 8000mAh che dura ore e ore senza lasciarti mai sul più bello.

Insomma, cosa gli manca? Supporta persino le connessioni 5G.

Acquista subito il tuo tablet Android su Amazon a soli 101,98€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni lavorativi con le spedizioni Prime garantite. Se invece sei cliente standard non ti preoccupare perché le consegne sono comunque gratuite.