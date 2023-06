Questo tablet Android con 5G in offerta su Amazon a 399€ è un BEST BUY (anche in 5 rate)

Per chi è alla ricerca di un nuovo tablet completo e al prezzo giusto, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il Lenovo Tab P11 5G al prezzo scontato di 399 euro invece di 599 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello. Il tablet è acquistabile anche in 5 rate senza interessi e senza dover attivare un nuovo finanziamento. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Lenovo Tab P11 5G in offerta su Amazon è da prendere subito

Il Lenovo Tab P11 5G è dotato di un display 2K da 11 pollici oltre che del potente ed efficiente SoC Qualcomm Snapdragon 750G. Il tablet, inoltre, presenta 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage, garantendo prestazioni complete ed equilibrate in tutti i contesti di utilizzo.

Tra le specifiche, oltre al sistema operativo Android, c’è anche il supporto al 5G che, per questa fascia di prezzo, rappresenta una vera rarità per i tablet. Si tratta, quindi, di un modello completo, in grado di offrire prestazioni ottime in tutti i contesti di utilizzo e con una spesa ridotta.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il tablet di Lenovo al prezzo scontato di 399 euro. C’è anche la possibilità di acquistare il modello in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Per acceder alla nuova promozione di Amazon è possibile seguire il link riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.