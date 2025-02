Questo tablet Android 15 in offerta a 79,99 è un CLAMOROSO affare

Oggi puoi risparmiare tantissimo sull’acquisto di questo tablet Android 15 del marchio Doogee: completo di display da 10 pollici è disponibile a soli 79,99 euro. Il prezzo include la spedizione Prime, quindi lo riceverai soltanto in un giorno per una soluzione dal rapporto qualità-prezzo conveniente per l’uso quotidiano.

Tablet Dooge U10 in offerta: le caratteristiche

Il tablet si presenta subito con il nuovo sistema operativo Android 15 già a bordo per darti un’interfaccia moderna, maggiore stabilità e sicurezza avanzata.

Alimentato da un processore quad-core da 2GHz, ideale per ogni genere di attività quotidiana, è supportato da ben 9GB di RAM (4GB fisici + 5GB virtuali) per gestire più applicazioni contemporaneamente e da una memoria interna da 128GB espandibile fino a 1TB.

Il display da 10.1 pollici è in HD con una risoluzione da 1280×800 pixel ideale per guardare film, serie TV o leggere eBook per lo studio. La certificazione TÜV per la protezione dalla luce blu affatica meno la vista anche dopo lunghe sessioni di utilizzo.

Per la connettività abbiamo il modulo WiFi 6, per una connettività ancora più stabile e veloce, e il Bluetooth 5 per un accoppiamento rapido con periferiche esterne come cuffie, altoparlanti e altro ancora. Presente comunque anche un ingresso jack audio da 3,5mm.

La batteria da 5060mAh garantisce una lunga autonomia, mentre il quadro è completato da una doppia fotocamera, una posteriore e una frontale, per scattare foto e fare videochiamate di qualità con amici, colleghi e parenti.

Un tablet economico, ma perfetto per l’uso quotidiano. Acquistalo adesso a soli 79,99 euro.